La FTF suggÃ¨re aux clubs de rÃ©duire leurs masses salariales

La FTF suggère aux clubs de réduire leurs masses salariales

Dans un communiqué publié vendredi, la Fédération tunisienne de football a suggéré aux clubs de réduire de 50% la masse salariale des joueurs et entraineurs professionnels. L’instance footballistique a précisé que cette mesure pourrait être appliquée pour les mois d’octobre et novembre 2020 afin de faire face au report du championnat 2020/2021 et des répercussions sur les caisses des clubs.

Rappelons que la saison devait débuter le 22 novembre, mais elle a été repoussée à cause de la propagation de Coronavirus.

GnetNews