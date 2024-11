La Gambie reste indigeste ! La Tunisie termine deuxiÃ¨me

La Gambie reste indigeste ! La Tunisie termine deuxième

Quatre matchs. Un nul et trois défaites. Maigre, trop maigre bilan de la Tunisie face à la Gambie. Encore une fois, les Tunisiens n’arrivent pas à dominer le même adversaire et concèdent une nouvelle défaite (0/1) grâce à un but de Ceesay à la 17ème minute.

Ce revers à domicile, propulse les Comores en tête du classement. C’est la première fois depuis 2015 que la Tunisie se qualifie à la CAN en terminant deuxième de son groupe avec seulement 10 points au compteur.

GnetNews