La L1 reprendra officiellemet le 19 février

Dans un communiqué rendu public ce samedi, la Fédération tunisienne de football a annoncé que le championnat de Ligue 1 Professionnelle reprendra officiellement le samedi 19 février. Un compromis a été trouvé entre les présidents de clubs et toutes les parties prenantes pour qu’ils puissent retrouver la compétitions dans les meilleures conditions et honorer leurs engagement sportifs et sociaux.

GnetNews