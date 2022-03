La Libye demande à la Tunisie et la Turquie d’être exceptée de la suspension des exportations des produits de base

La Libye a connu depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, un grand manque en termes d’approvisionnement de certains produits alimentaires, en prime les céréales et dérivés, ce qui a donné lieu à la fermeture de dizaines de boulangeries, et a poussé Tripoli à demander à être excepté des décisions de certains pays, de suspendre les exportations des denrées alimentaires, rapporte Skynews.

Le site d’informations ajoute, citant une source au ministère libyen de l’Économie et du Commerce, que la Libye a demandé à plusieurs pays, à leur tête la Turquie et la Tunisie, d’être exceptée des décisions d’interdiction des exportations des marchandises, en vue d’éviter une crise humanitaire, si le déferlement des marchandises, comme la farine et l’huile s’arrête, a fortiori à l’approche du mois de Ramadan, connu pour une hausse de la consommation.

Plusieurs pays ont interdit les exportations des produits de base, de crainte que la guerre entre la Russie et l’Ukraine, ne s’inscrive dans la durée, d’autant que ces deux pays sont parmi les principaux producteurs et exportateurs de céréales.

La Libye importait 650 mille tonnes de céréales de la Russie et de l’Ukraine, soit la moitié de ses besoins.

La même source a ajouté, sous le sceau de l’anonymat, que les réserves de la Libye en termes de marchandises est extrêmement faible, évoquant l’arrêt de l’entrée des navires transportant les produits de base depuis des jours. Si les exportations se sont arrêtées plus que ça, les marchandises vont disparaitre, alors que le ministère œuvre à trouver des alternatives qui vont coûter cher au pays, a-t-elle indiqué.

Le secteur privé a des stocks de céréales équivalant à 400 mille tonnes, seulement, ajoute le responsable libyen.

Les marchés libyens ont connu une importante hausse des prix des céréales et de la farine, le quintal de farine a atteint 275 dinars contre 210 dinars, avec des prévisions d’une hausse encore plus importante, la prochaine période.

Gnetnews