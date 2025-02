La Liga : Battu, le Real n’a plus qu’un seul point d’avance sur l’Atlético

Le Real Madrid n’avait plus perdu en Liga depuis début décembre et une défaite à Bilbao (1-2), et il a encore chuté à l’extérieur, ce samedi soir, battu sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1/0) et ne compte plus qu’un point d’avance sur l’Atlético en tête du Championnat.

C’est la première fois depuis la claque reçue contre le Barça lors du Clasico du 26 octobre (0-4) que le Real Madrid termine un match de Liga sans avoir marqué de but.