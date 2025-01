La LTDH appelle à la défense des acquis de la révolution et dénonce les atteintes aux libertés

À l’occasion du quatorzième anniversaire de la révolution tunisienne, la Ligue tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH) a publié, ce lundi 13 janvier 2025, un communiqué sur les enjeux actuels des droits et des libertés en Tunisie.

L’organisation a tout d’abord rappelé les acquis majeurs de la révolution, soulignant les valeurs de liberté, de dignité et de justice sociale qu’elle a portées.

Toutefois, la LTDH a exprimé de vives inquiétudes face aux restrictions croissantes imposées aux acteurs de la société civile, aux défenseurs des droits humains, aux journalistes et aux blogueurs. Elle a également alerté sur la montée des discours de haine et des pratiques racistes qui menacent le tissu social tunisien.

Dans son communiqué, l’organisation a appelé à des mesures urgentes pour apaiser le climat politique, notamment par la libération des détenus politiques et le respect inconditionnel des droits et libertés fondamentaux.

La LTDH a également condamné fermement le décret 54, qu’elle considère comme une entrave aux libertés individuelles et collectives. Elle a insisté sur l’urgence d’adopter des politiques globales pour lutter contre la pauvreté, le chômage, les disparités régionales et la marginalisation sociale, qui continuent de peser lourdement sur la société.

Enfin, la LTDH a exhorté les forces nationales à s’unir et à instaurer un dialogue inclusif et constructif entre les différents acteurs politiques, afin de relever les défis actuels et de préserver les acquis de la révolution.

Gnetnews