La Marsa : Arrestation de cinq individus recherchÃ©s

La Marsa : Arrestation de cinq individus recherchés

Dans le cadre des efforts visant à appréhender les criminels recherchés et à les traduire en justice, les unités de sécurité relevant de la Brigade de police judiciaire de La Marsa, des postes de police de La Marsa Ouest, Est et Gammarth, ainsi que de la brigade spécialisée dans les crimes de violence contre les femmes et les enfants, ont mené une opération sécuritaire dans leur zone de juridiction.

Cette campagne a abouti à l’arrestation de cinq individus, dont l’un faisait l’objet de dix mandats de recherche. Lors de l’intervention, une quantité de comprimés stupéfiants a également été saisie.

Après consultation avec le procureur de la République, il a été ordonné de placer les suspects en détention provisoire et de poursuivre les investigations.

Gnetnews