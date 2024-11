La Marsa: Arrestation d’un chauffeur de taxi pour agression violente sur mineure

La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé l’arrestation d’un chauffeur de taxi accusé d’avoir agressé violemment une élève mineure et son amie, après leur sortie du lycée de la Cité Erriadh à La Marsa.

L’incident a été révélé suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant le chauffeur de taxi s’en prenant verbalement et physiquement aux deux jeunes filles. Les unités spécialisées de la brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de La Marsa ont rapidement pris en charge l’affaire. Après une série d’investigations permettant d’identifier le suspect et son lieu de résidence, les forces de l’ordre sont intervenues, en coordination avec le ministère public, pour procéder à son arrestation.

Le représentant du ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention du suspect pour « agression violente sur mineure ». Les investigations se poursuivent.

Gnetnews