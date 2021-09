La meilleure baguette de Paris est tunisienne!

La meilleure baguette de Paris est encore une fois Tunisienne! En effet, Makram Akrout a été désigné lauréat du concours de la meilleure baguette de la capitale française.

Arrivée de Tunisie dans sa jeunesse il dispose d’une expérience de 19 ans dans le métier. « C’est la récolte de ces années d’expérience», a déclaré l’artisan de 42 ans à l’AFP. «Je suis très fier. Il faut que je sois la hauteur, avec tous les gens qui vont venir ici goûter la meilleure baguette de Paris» a expliqué celui qui s’était classé 10e en 2017, puis 6e en 2018.

Makram Akrout remporte ainsi un chèque de 4000 euros et devient, grâce à cette récompense, le fournisseur de l’Élysée pendant 1 an. Depuis six mois dans un nouveau magasin, il espère «augmenter de 30 ou 40% le chiffre d’affaires» et prévoit d’embaucher pour répondre à la demande.

Gnetnews