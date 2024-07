La ministre de la Justice rencontre la présidente du conseil d’administration de la mutuelle des magistrats

La ministre de la Justice, Mme Leila Jaffel, a reçu ce mardi 09 juillet Mme Radhia Haj Salem, présidente du conseil d’administration de la mutuelle des magistrats. Cette réunion de travail a porté sur plusieurs questions visant à renforcer le fonctionnement de la mutuelle et à améliorer ses performances. Les divers programmes et activités offerts aux juges ont également été examinés.

Mme la ministre a souligné l’engagement du ministère à soutenir les activités de la mutuelle des juges et à améliorer l’efficacité des services fournis à ses membres, en particulier dans le domaine de la santé, tant pour les juges que pour leurs familles. Elle a également insisté sur la nécessité de continuer à promouvoir la gouvernance des ressources et des dépenses de la coopérative ainsi que la transparence de ses opérations.

En outre, elle a mis l’accent sur l’importance de rapprocher les services et de faciliter leur accès pour les membres, notamment par l’adoption d’une plateforme numérique pour les services à distance. Cette initiative vise à simplifier le traitement des demandes et des dossiers dans les délais les plus courts, conformément à la stratégie du ministère en matière de numérisation et de réduction de l’utilisation du papier pour les services en ligne.

Mme Jaffel a exprimé sa gratitude pour le rôle joué par les membres du conseil d’administration de la mutuelle et a insisté sur la nécessité d’une transformation significative, tant au niveau des règlements encadrant l’institution qu’au niveau des services offerts. Parmi les mesures envisagées figurent l’augmentation des montants des prêts et la simplification de leurs procédures, ainsi que la révision de certaines allocations, notamment celles destinées aux enfants des juges, afin d’améliorer le système de soins de santé dans une perspective nouvelle et intégrée.

Gnetnews