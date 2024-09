La ministre de l’Équipement et de l’Habitat discute avec l’ambassadeur de Chine des avancées du projet de rénovation du stade olympique d’El Menzah

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Chine, et à la suite de la visite du chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, en Chine lors du sommet sino-africain à Pékin, qui s’est tenu du 3 au 5 septembre 2024, une réunion de travail a eu lieu ce mercredi 11 septembre 2024, au siège du ministère de l’Équipement et de l’Habitat. La rencontre était présidée par Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, en présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, M. Wan Li, et de son équipe.

La réunion a permis de présenter les propositions de la Chine concernant le projet de rénovation du stade olympique d’El Menzah. Mme la ministre a insisté sur l’importance d’une coordination continue et quotidienne entre les différentes parties prenantes pour surmonter les obstacles et assurer la réussite du projet.

En conclusion, Mme Zaâfrani Zenzri a salué le développement de la coopération stratégique entre la Tunisie et la Chine, réaffirmant l’importance de renforcer ce partenariat au service des intérêts des deux pays et de leurs peuples. De son côté, l’ambassadeur chinois a réitéré l’engagement de son pays à poursuivre la collaboration et à renforcer les perspectives de coopération future.

