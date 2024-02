La ministre des Finances rencontre l’ambassadrice de France autour de la résilience économique et financière de la Tunisie

La coopération bilatérale et les voies et moyens susceptibles de la consolider, notamment au double-niveau économique et financier, ont été au centre d’une rencontre, ce mardi 20 février, entre la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et l’ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen, qui était accompagnée par le directeur du bureau de l’Agence française de développement (AFD), Yazid Safir.

La ministre des Finances s’est arrêtée aux efforts déployés par la Tunisie, en vue de continuer à être résiliente sur les plans économique et financier, face aux répercussions négatives des crises successives survenues dans le monde, affirmant la détermination à œuvrer, progressivement, en vue d’améliorer les équilibres financiers, et de mener de nombreuses réformes émanant des orientations et priorités nationales, visant fondamentalement, à rétablir la stabilité économique et financière, à relancer l’investissement et à consacrer le rôle social de l’Etat.

La diplomate française a, elle, réitéré l’engagement du gouvernement de son pays à poursuivre le soutien de la Tunisie, dans ses efforts de réforme en vue de faire face aux défis posés, et d’assurer un appui technique, ce qui est à même de contribuer à impulser l’activité économique et à améliorer la croissance.

