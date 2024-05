La NorvÃ¨ge, l’Irlande et l’Espagne vont reconnaÃ®tre l’Etat de Palestine

La Norvège, l’Irlande et l’Espagne vont reconnaître l’Etat de Palestine

La Norvège a donné le coup d’envoi ce mercredi 22 mai à une journée marquée par l’annonce de plusieurs États européens de reconnaître l’État de Palestine. Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a déclaré tôt ce matin que son pays reconnaîtrait la Palestine à compter du 28 mai prochain.

Peu après, le Premier ministre irlandais, Simon Harris, a annoncé lors d’une conférence de presse : « Aujourd’hui, l’Irlande, la Norvège et l’Espagne annoncent que nous reconnaissons l’État de Palestine. Chacun d’entre nous va maintenant effectuer les démarches nationales pour rendre effective cette décision. » Enfin, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a confirmé que « le mardi 28 mai, l’Espagne approuvera en Conseil des ministres la reconnaissance de l’État de Palestine ».

Cette initiative n’est pas une surprise : Pedro Sánchez avait déjà publié en mars, avec les chefs des gouvernements de l’Irlande, de la Slovénie et de Malte, un communiqué commun exprimant leur volonté de reconnaître l’État palestinien. Cependant, cette décision a suscité la colère d’Israël, qui a rappelé ce mercredi matin ses ambassadeurs à Oslo et Dublin. Le ministère israélien des Affaires étrangères avait déjà diffusé un message vidéo à l’adresse de Dublin sur le réseau social X, avertissant que « reconnaître un État palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l’Iran » et du Hamas.

Pour Israël, les projets de reconnaissance d’un État palestinien sans solution négociée constituent une « récompense » pour le Hamas, en référence à l’attaque du 7 octobre depuis la bande de Gaza.

Cette série de reconnaissances marque une étape significative dans la diplomatie européenne concernant le conflit israélo-palestinien. Elle montre une volonté de certains pays de l’UE de prendre des mesures indépendantes face à l’impasse des négociations de paix.

En réponse, l’Espagne espère rallier d’autres membres de l’Union européenne à cette initiative, cherchant ainsi à renforcer la pression internationale pour une solution durable au conflit israélo-palestinien.

