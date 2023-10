La Tunisie reçoit une invitation officielle adressée au chef du gouvernement pour prendre part au salon international de Milan

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a reçu hier, lundi 30 Octobre, une invitation officielle adressée au chef du gouvernement, pour prendre part à l’ouverture du salon international de Milan ; la Tunisie est une invitée d’honneur de la 27ème édition, de l’année 2023.

Les festivités d’ouverture se dérouleront le 02 décembre 2023 dans l’aile consacrée à notre pays.

Ben Rejeb a reçu, à cette occasion, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, qui était accompagné du président de GEFI qui organise chaque année à Milan, le salon de l’Artisanat « ARTIGIANO IN FIERA », Antonio Intiglietta, ainsi que du président de la fédération de l’Artisanat à l’UTICA, Salah Amamou.

La rencontre a porté sur la préparation de la participation de notre pays, en tant qu’invité d’honneur au salon de Milan, qui se tiendra du 02 au 10 décembre, dans une importante aile nationale, avec la participation de 70 artisans, rapporte, ce mardi, le ministère du Commerce dans un communiqué.

Il a été question de réunir toutes les conditions de réussite à cette participation ; une opportunité pour affirmer la position et la qualité des exportations tunisiennes dans le secteur de l’artisanat, d’autant que ce salon est considéré comme étant le plus grand dans le monde ; il voit la participation de plus de 3000 entreprises de tous les pays de la planète, et l’affluence de plus d’un million de visiteurs.

