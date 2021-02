La place Ibn Khaldoun et le jardin du passage font peau neuve, au grand bonheur des Tunisois

Depuis quelques semaines les habitants de Tunis peuvent profiter de nouveaux aménagements… Des réhabilitations qui ont concerné certaines places et jardins publics, au grand bonheur des Tunisois.

La place Ibn Khaldoun sur l’Avenue Habib Bourguiba et la parc Habib Thameur, plus communément appelé le « Jardin du Passage », ont été les premiers projets à aboutir, d’autres sont en cours.

Une volonté de changement voulue par la Maire de Tunis, Souad Abderrahim, qui souhaite transformer le visage de la capitale qui depuis de nombreuses années souffre d’un manque d’entretien.

Nous nous sommes rendus au Parc Habib Thameur… En ce jeudi ensoleillé, petits et grands ont pu apprécier le coup d’éclat donné à ce célèbre parc situé en plein cœur de la capitale.

En panne depuis 20 ans, la fameuse fontaine de cet espace vert a pu être remise en état de marche. Autre problème majeur, celui de l’éclairage, lui aussi hors-service depuis 25 ans. Un abandon qui eu pour conséquence, la montée des actes de délinquance et de squatteurs qui viennent la nuit occuper les lieux en s’adonnant à des incivilités.

Les clôtures, les égouts, les sanitaires, les allées ont également pu être réhabilitées. Les habitants peuvent ainsi profiter d’une verdure mieux entretenue et donc plus propre. Les tables de pique-nique sont, de nouveau, accessibles.

La nouveauté concerne les aires de jeux pour enfants qui ont été installées par la municipalité. Nous profitons de notre présence sur place pour nous entretenir avec des citoyens venus essayer ces équipements. Un grand-père accompagné de ses deux petits-enfants, est justement en train de bercer son petit-fils sur une des balançoires.

« J’habite dans le coin et je suis très content des aménagements qui ont été faits. Avant ici, tout le monde avait peur de venir car la fréquentation n’était pas bonne et le parc était sale. Aujourd’hui je suis heureux de pouvoir en faire profiter les enfants », nous dit-il.

Un peu plus loin, des mamans ont amené leur bambins après l’école…. « Les jeux pour enfants sont très bien. Avant je ne savais pas où les amener », nous dit l’une d’entre-elles.

Pourtant un problème persiste… en regardant de plus près les balançoires et autres tourniquets, nous remarquons que certains ont déjà été dégradés. La faute à des jeunes adolescents qui s’amusent dessus alors que ces installations ne supportent pas leur poids. Une situation qui exaspère un homme assis sur un banc lisant tranquillement un journal. « Ils crient et ne laissent pas les enfants en bas âge jouer à la balançoire, c’est un insupportable! », lance-t-il.

En effet, se pose ainsi la question de la sécurité. Dans une déclaration à la presse, Souad Abderrahim affirme avoir fait une demande auprès du ministère de l’Intérieur afin de bénéficier d’une patrouille qui pourra effectuer des rondes régulières dans le parc.

Lors de notre visite, nous avons également remarqué la présence d’agents de nettoyage afin de préserver la propreté du site.

D’autres employés de la municipalité s’affairaient, quant à eux, à tailler arbres et arbustes.

Le coût de ces travaux s’élève à 320 milles dinars, nous ont indiqué les services de la municipalité de Tunis.

Selon la Maire de Tunis, l’objectif de ces projets est d’offrir aux habitants du centre-ville de Tunis un espace vert propre, sécurisé et agréable, afin qu’ils se réapproprient ce qui constitue un des poumons verts de la ville.

Mais, elle ne veut pas s’arrêter-là… Souad Abderrahim souhaite que ce parc puisse accueillir à terme des manifestations culturelles.

Les prochains projets de la Municipalité de Tunis concerneront le Souk Al Chawachine, et une grande partie des quartiers de la Médina. Selon la Maire de Tunis, les circuits électriques de ces zones ne sont plus aux normes, ce qui a plongé plusieurs ruelles dans l’obscurité.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi