La Poste tunisienne met en garde contre des tentatives de fraude sur lâ€™application D17

La Poste tunisienne met en garde contre des tentatives de fraude sur l’application D17

La Poste tunisienne a lancé un avertissement à l’intention des utilisateurs de l’application D17 et des cartes électroniques associées, signalant l’émergence de campagnes de phishing et de piratage des mots de passe. Selon un communiqué officiel, des fraudeurs usurpent l’identité de l’institution via de fausses pages Facebook afin de soutirer aux usagers leurs identifiants de connexion.

Le phishing, pour rappel, est une technique de fraude en ligne consistant à tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu’ils communiquent avec une entité de confiance, dans le but de les inciter à divulguer des informations personnelles sensibles, telles que des identifiants ou des données financières. Les escrocs créent ainsi de fausses interfaces ou envoient des messages frauduleux pour récupérer ces données, mettant en péril la sécurité des comptes des victimes.

La Poste tunisienne rappelle que, dans le cadre de ses procédures de sécurité, elle ne demande jamais aux utilisateurs de communiquer leur login et leur mot de passe. Elle exhorte donc ses clients à faire preuve de vigilance et à n’utiliser que les canaux officiels pour toute démarche relative à leurs services postaux et financiers.

Gnetnews