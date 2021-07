La prÃ©sidence du gouvernement condamne lâ€™agression contre Abir Moussi

La présidence du gouvernement condamne l’agression contre Abir Moussi

La présidence du gouvernement condamne l’agression dont a été victime « une députée de l’Assemblée », en l’occurrence, la présidente du bloc du PDL, Abir Moussi.

Dans un communiqué rendu public hier soir, la kasbah réprouve cette conduite, considérée comme étant « une atteinte contre la femme et ses acquis ».

Elle affirme son « rejet absolu de toutes les pratiques contraires au régime démocratique, et qui touchent la stabilité de l’Etat, et la marche normale de ses institutions ».

La présidence du gouvernement « rappelle avoir condamné l’agression contre la ministre de l’Enseignement supérieur, ainsi que celle contre la ministre de la Femme, de la famille et des personnes âgées. La violence verbale et physique est inacceptable, quelles qu’en soient les causes et l’origine », affirme-t-elle.

La même institution appelle « à s’éloigner de ce type de pratiques, qui ne cessent de s’exacerber jour après jour, et à s’en tenir à la sagesse et à la raison, face aux divergences des positions et points de vue ».

Le député indépendant Sahbi Smara avait agressé hier sa collègue Abir Moussi, et l’avait giflée à l’intérieur de l’hémicycle.

Gnetnews