La question libyenne au coeur d’une rencontre entre Othman Jerandi et Abdoulaye Bathily

Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, le 6 décembre, M. Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la mission d’appui des Nations unies en Libye. Ce dernier est en visite de travail en Tunisie pour participer à la réunion du groupe de travail sur la sécurité, organisée par la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, le 7 décembre à Tunis.

Lors de cette rencontre l’envoyé onusien a informé le ministre de l’évolution de la situation en Libye suite aux visites de terrain effectuées depuis sa prise de fonction en septembre 2022, au cours desquelles il a tenu une série de rencontres avec divers acteurs politiques libyens et représentants de la société civile libyenne.

M. Bathily a souligné l’importance de trouver une solution politique urgente à la crise en Libye basée sur le consensus et le dialogue entre les différentes parties libyennes afin de parvenir à la stabilité et à la paix en Libye, répondant aux aspirations du peuple libyen. L’objectif étant d’aller vers l’organisation d’élections libres et équitables dans les meilleurs délais.

Pour sa part, Othman Jerandi a salué les efforts de la médiation onusienne pour faire avancer la voie d’un règlement politique en Libye, soulignant la nécessité d’une solution inter-libyenne dans le cadre d’un consensus et d’un dialogue national entre les différentes composantes de la scène politique libyenne et loin de toute ingérence étrangère.

Il a également renouvelé le soutien de la Tunisie au peuple libyen et sa volonté constante de l’aider à surmonter les divergences afin de parvenir à une solution garantissant un processus de réconciliation nationale et la stabilité.

