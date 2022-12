La Radio et la Télévision nationale en grève le week-end des élections législatives

La Radio nationale et la Télévision nationale ont annoncé une grève les 17 et 18 décembre prochain, rapport le journal Echaâb.

D’après la même source, le syndicat des deux médias en question, relevant de l’UGTT, a décidé de faire grève en raison de la non-publication de l’arrêté portant révision des statuts des deux établissements.

Le bureau national a rappelé, dans sa lettre adressée à la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, à la PDG de la Télévision nationale, Awatef Daly et au chargé de la Radio Nationale, Sofiene Ben Aïssa, que le texte en question avait fait l’objet de plusieurs réunions, qu’il avait été validé du côté des administrations des deux établissements et qu’il avait été soumis à la présidence du gouvernement depuis plus d’un an. Le syndicat a affirmé avoir fait preuve de beaucoup de patience et avoir reporté cette grève à plusieurs reprises.

A noter que l’organisation de cette grève intervient le 17 décembre 2022, jour des élections législatives anticipées et que le 18 correspond à la date de l’annonce des résultats préliminaires du scrutin.

Gnetnews