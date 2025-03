La SNIT met en vente 190 appartements à Zahrouni sous le régime FOPROLOS

La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) a annoncé la mise en vente de 190 appartements dans le quartier Ibn Rachiq, situé dans la zone de Zahrouni à Tunis. Ces logements font partie du programme FOPROLOS, destiné à faciliter l’accession à la propriété.

Visites et inscriptions

Les citoyens intéressés peuvent visiter les appartements jusqu’au dimanche 16 mars, de 08h00 à 13h00. L’inscription pour l’achat débutera le lundi 17 mars à 08h00, exclusivement via le site web de la SNIT pour obtenir un certificat d’enregistrement.

Prix des appartements

Les logements disponibles se déclinent en trois catégories avec des prix allant de 105 000 à 193 000 dinars :

S+1 : entre 105 000 et 114 000 dinars

S+2 : entre 131 000 et 145 000 dinars

S+3 : entre 177 000 et 193 000 dinars

Par ailleurs, 55 autres appartements du même projet sont proposés dans le cadre du programme “Logement Premier”, offrant des conditions spécifiques d’acquisition.

