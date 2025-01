La SNJT dénonce une campagne de diffamation contre le site « Al-Qatiba » et ses journalistes

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a exprimé son profond mécontentement face à la campagne de diffamation et de harcèlement systématique lancée contre le site « Al-Qatiba » et ses journalistes. « Depuis mi-décembre 2024, plusieurs pages sur les réseaux sociaux ont intensifié des attaques ciblant le directeur du site, Walid Mejri, et le rédacteur en chef, Mohamed Yousfi, en raison de la ligne éditoriale indépendante et des enquêtes d’investigation audacieuses régulièrement publiées par le média », lit-on dans un communiqué.

Selon le SNJT, ces pages ont porté des accusations infondées et gravement diffamatoires contre les deux journalistes ainsi que contre le site dans son ensemble. Elles ont également exposé la vie privée des journalistes, en diffusant des images privées de Walid Mejri et de Mohamed Yousfi ainsi que de leurs familles, ce qui a mis en danger leur sécurité personnelle. « Ces publications ont été relayées de manière coordonnée par divers groupes et individus, ce qui a créé une menace réelle pour la sécurité de l’équipe d’Al-Qatiba ».

Le SNJT a exprimé sa solidarité totale avec Walid Mejri, Mohamed Yousfi et toute l’équipe d’Al-Qatiba, en déplorant les effets psychologiques et professionnels de cette campagne de diffamation. Le syndicat a salué le travail professionnel du site, qui respecte les standards de la presse de qualité en matière d’éthique et de rigueur journalistique.

Le syndicat a également averti le Ministère de l’Intérieur et les autorités judiciaires des dangers potentiels de cette campagne, appelant à des mesures préventives pour garantir la sécurité des journalistes visés. Il a également souligné le risque de l’impunité des auteurs de ces attaques et a affirmé que des actions en justice ont été entamées par l’équipe juridique du syndicat pour poursuivre les instigateurs de cette campagne de diffamation.

Le SNJT réitère son engagement à défendre les journalistes contre toutes formes de harcèlement et de menaces, et ce, dans le respect des principes de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes.

Gnetnews