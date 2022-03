La SONEDE annonce des perturbations et une coupure dâ€™eau ce samedi Ã  Tunis

La SONEDE annonce des perturbations et une coupure d’eau ce samedi à Tunis

La Société nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux (SONEDE) annonce ce jeudi 03 Mars, qu’une coupure et des perturbations d’eau potable, seront enregistrées samedi 05 Mars, à partir de 18 heures, à l’avenue Bab Bnet, la rue el-Marr, la rue des femmes, Es-sakajine, Ben Mahmoud, les souks el-Attarine et El-lefa…

La société impute cette coupure à des travaux de raccordement au canal de distribution des eaux, rayon 400, approvisionnant la ville de Tunis, au niveau de Sidi Abdallah.

La reprise de la distribution sera progressive, à partir de 14h00, dimanche 06 Mars 2022, indique la SONEDE, signalant que les travaux se poursuivront nuit et jour, et en continu…

