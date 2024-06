La SONEDE appelle à rationner l’eau pendant l’Aïd-al-Adha

Face à une situation hydrique critique exacerbée par les changements climatiques et la sécheresse persistante, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) recommande vivement aux citoyens de prendre des mesures pour rationner l’usage de l’eau le jour de l’Aïd. La Sonede conseille de reporter certaines utilisations secondaires de l’eau après 18h00 pour alléger la pression sur les installations hydriques, particulièrement sollicitée durant cette période de fête.

Dans un communiqué publié le jeudi 13 juin 2024, la Sonede a expliqué que les préparatifs et les mesures préventives nécessaires ont été mis en place pour garantir la continuité de l’approvisionnement en eau potable et minimiser les incidents. Ainsi, 1.275 agents ont été mobilisés, dont 950 en astreinte et 350 assurant la permanence, ainsi que 700 gardiens pour veiller au bon fonctionnement du réseau.

Malgré la recommandation de rationner l’eau, la Sonede suspendra temporairement le rationnement pendant les fêtes de l’Aïd pour répondre aux besoins des citoyens dans les meilleures conditions possibles. La société met à disposition des numéros de contact pour chaque district et un numéro vert gratuit (80100319) pour recevoir les réclamations des usagers et intervenir rapidement en cas de coupures ou de perturbations.

Toutefois, la Sonede reconnaît que des pannes pourraient survenir au niveau de ses équipements et de son réseau, composé de 59.000 kilomètres de conduites et de 4.000 installations. Les citoyens sont donc invités à faire preuve de vigilance et à utiliser l’eau de manière responsable pour contribuer à la gestion de cette ressource précieuse en cette période de forte demande.

Gnetnews