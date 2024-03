La Suède adhère officiellement à l’OTAN, ce jeudi 07 Mars

La Suède a adhéré, officiellement, ce jeudi 07 Mars, à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), après 200 ans de neutralité et de non-alignement. L’OTAN compte désormais 32 États membres.

« La Suède est devenue membre à part entière de l’OTAN en remettant au gouvernement des États-Unis, à Washington, son instrument d’accession au Traité de l’Atlantique Nord », rapporte l’alliance atlantique sur son site officiel.

Le a déclaré : « Cette journée est à marquer d’une pierre blanche.

« La Suède va maintenant occuper la place qui lui revient à la table de l’OTAN, et participer au même titre que les autres membres à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions. Après plus de 200 ans de non-alignement, la Suède bénéficie à présent de la protection accordée en vertu de l’article 5, garantie suprême de la liberté et de la sécurité des Alliés », a déclaré le Secrétaire Général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, cité dans un communiqué de l’organisation.

La Suède apporte quant à elle des forces armées performantes et une industrie de défense de pointe, a-t-il ajouté.

« L’adhésion de la Suède est bénéfique pour sa sécurité, renforce l’OTAN et rend l’ensemble de l’Alliance plus sûre. Elle montre par ailleurs que la porte de l’OTAN reste ouverte et que chaque pays a le droit de choisir sa propre voie », a encore souligné Jens Stoltenberg.

Le drapeau de la Suède sera hissé aux côtés de ceux des 31 autres Alliés au cours d’une cérémonie qui se tiendra lundi (11 mars 2024) au siège de l’OTAN à Bruxelles et, simultanément, sur les sites des commandements de l’Organisation en Europe et en Amérique du Nord, annonce la même source.