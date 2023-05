La Syrie accueille avec « intérêt » la décision de sa réintégration au sein de la Ligue arabe

La Syrie dit « avoir accueilli avec intérêt » la décision prise hier, dimanche 07 Mai, par le conseil de la Ligue arabe, tenu en session extraordinaire au niveau ministériel au Caire, au sujet « de la reprise de la participation des délégations syriennes aux réunions de la Ligue, et l’ensemble des organisations et appareils qui en relèvent.

« Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des expatriés syrien, Damas dit « avoir suivi les orientations et interactions positives intervenues dans la région arabe, qu’elle croit servir l’intérêt de l’ensemble des pays arabes, ainsi que la stabilité, la sécurité et la prospérité de leur peuple ».

La Syrie affirme, par ailleurs, « l’importance du dialogue et de l’action conjointe face aux défis auxquels sont confrontés les pays arabes ».

Et ce conclure : « La Syrie, membre fondateur de la ligue arabe, réitère sa position constante quant à la nécessité de renforcer la coopération arabe conjointe, et affirme que la prochaine étape requiert une orientation arabe constructive, sur le double plan bilatéral et collectif, sur la base du dialogue, du respect mutuel, et des intérêts conjoints de la nation arabe ».

La Ligue arabe avait décidé la veille le retour de la Syrie à siéger en son sein, après 12 ans d’absence. Son Secrétaire Général, Ahmed Abou el-Gheith, a déclaré que son président Bachar Assad pouvait participer à compter de ce lundi à toutes les réunions de l’organisation, dont le 32ème sommet arabe de Ryadh (Arabie Saoudite), prévu le 19 Mai courant.

