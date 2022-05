La Tunisie, 1Ã¨re destination arabe et africaine et 4Ã¨me mondiale prisÃ©e par les FranÃ§ais

La Tunisie, 1ère destination arabe et africaine et 4ème mondiale prisée par les Français

La Tunisie a été classée comme première destination africaine et arabe, et première mondiale, parmi les destinations les plus prisées par les touristes français, pendant la prochaine période, selon le volume des ventes enregistrées pendant le mois d’avril 2022, et ce d’après le baromètre destinations.

Ce baromètre est réalisé par « L’Echo Touristique », un site spécialisé dans le tourisme, les voyages et loisirs, via la plateforme Orchestra.

Les ventes sur la destination tunisienne réalisées à partir de la France, au mois d’avril 2022, ont augmenté de 22 %, par rapport à la même période de l’année 2019, c’est-à-dire avant la pandémie, ce qui constitue un indicateur positif, traduisant la relance attendue du tourisme au cours de la prochaine période, indique ce jeudi 05 Mai, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Gnetnews