La Tunisie a reçu ses commandes en céréales avant le début de la guerre (Agriculture)

Un responsable du ministère de l’Agriculture a déclaré à Reuters que la Tunisie, qui importe près de la moitié de ses besoins en céréales de la Russie et de l’Ukraine, a parachevé ses commandes nécessaires de céréales, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.

« La Tunisie ne fera face à aucun manque jusqu’à la saison de la récolte l’été ».

Le directeur général de l’Observatoire national de l’Agriculture, Hamed Dali, a indiqué qu’avec ces achats, les stocks de céréales sont suffisants jusqu’au mois de juin.

Face à la pénurie de certains produits de base, notamment la farine et la semoule, la ministre du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi, avait déclaré en début de semaine, que « les stocks en céréales, blé dur, blé tendre et orge couvrent les besoins du pays jusqu’au mois de Mai ».

La guerre en Ukraine, déclenchée hier, jeudi 24 février, par la Russie a enflammé les marchés mondiaux de l’énergie, des matières premières et des céréales, avec une envolée des cours faisant peser des risques sur la sécuritaire alimentaire dans plusieurs pays.

Gnetnews