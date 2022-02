La Tunisie a récupéré des fonds auprès de la Suisse ( Le chargé du contentieux de l’Etat)

Le chargé du contentieux de l’Etat, Ali Abbas, a déclaré que l’Etat tunisien a récupéré des sommes d’argent de la part de certaines banques suisses, après que leurs propriétaires les ont concédées de leur propre gré, et ce dans le cadre de la restitution anticipée qui s’est déroulée sous la supervision de la justice.

Dans un entretien avec Assabah, paru dans l’édition de ce mercredi 02 février du journal arabophone, Ali Abbas a indiqué que la justice helvétique avait procédé, parallèlement aux poursuites judiciaires diligentées en Tunisie, à l’ouverture de poursuites pénales contre 13 personnes.

Il a ajouté que le gel judiciaire est encore de mise, bien que les autorités suisses aient levé le gel administratif.

Ali Abbas a, par ailleurs, fait savoir que « des mesures conservatoires ont été prises, et ce en procédant au gel des avoirs financiers à l’étranger, dans l’attente de la parution de jugements condamnant ceux à qui ces transgressions sont imputées ».

« Ceux qui ont extorqué les avoirs des Tunisiens avaient opté pour des montages financiers complexes, à l’aide de sociétés écran et de personnalités de l’ombre, afin qu’ils ne soient pas dévoilés », a-t-il souligné.

Le chargé du contentieux de l’Etat a déclaré, en préambule, que le dossier des avoirs spoliés a suivi plusieurs processus depuis 2011. Le premier était diplomatique, et a été accompagné par un processus judiciaire. « Celui-ci a été conduit par les juges d’instruction du pôle judiciaire économique et financier, à travers des commissions rogatoires internationales ».

L’État tunisien est parvenu, à la faveur de cette action judiciaire, à intercepter, poursuivre, geler, confisquer et récupérer certains documents, comptes bancaires, biens mobiliers et immobiliers et argent en liquide, a-t-il fait savoir.

Gnetnews