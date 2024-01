La Tunisie a réussi en 2023 à payer l’ensemble de sa dette intérieure et extérieure

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a déclaré que la Tunisie avait réussi à payer toutes ses dettes intérieures et extérieures au titre de l’année 2023 malgré toutes les difficultés, auxquelles étaient confrontées les finances publiques, pendant la même année.

Ouvrant, ce lundi 22 janvier, un débat au sujet de la loi des finances 2024 et des nouvelles dispositions fiscales, organisé par le conseil des chambres mixtes à Tunis, la ministre des Finances a indiqué que les finances publiques ont connu, pendant l’année écoulée (2023), d’importantes difficultés du fait de la conjoncture régionale et internationale extrêmement tendue, et l’accentuation des changements climatiques, ce qui a contribué à la hausse des moyennes de l’inflation, ainsi que des prix des matières premières à l’échelle mondiale..

Ces pressions réunies ont eu un fort impact sur les équilibres financiers de la Tunisie, ce qui a réduit la marge des autorités pour maîtriser le taux d’endettement et faire face aux dépenses publiques nécessaires, et parfois, non prévues, malgré les bons résultats réalisés au niveau de la mobilisation des ressources fiscales et l’amélioration de la prestation de certains secteurs (services et tourisme…).

Sihem Boughdiri Nemsia, citée par la TAP, a, par ailleurs, souligné que le projet des grandes réformes est un projet global marqué par une vision équilibrée entre l’aspect social, dont les catégories vulnérables et moyennes sont parmi les priorités, et l’aspect économique, visant à récompenser le travail, à appuyer l’initiative privée et à créer la richesse.

La loi des finances s’inscrit dans cette démarche et vise à garantir l’équilibre entre deux principaux défis, liés à la relance économique et au rétablissement de la confiance auprès des investisseurs, ainsi que le redressement progressif de l’équilibre des finances publiques, à travers l’incitation à la réalisation d’une croissance globale et durable, la lutte contre l’exclusion financière des petites et moyennes entreprises, outre l’instauration d’un régime fondé sur la consécration de la justice fiscale, la lutte contre l’évasion fiscale et l’inclusion de l’économie parallèle.

La LF 2024 a-t-elle aussi pour objectif d’œuvrer à une meilleure exploitation des incitations fiscales en les dirigeant vers les secteurs prometteurs à l’instar des énergies renouvelables, de l’économie verte, bleue et circulaire, et du développement durable.

Il vise, aussi, à consolider le rôle social de l’Etat en ciblant les catégories fragiles et à faible revenu, en garantissant l’approvisionnement du marché en produits prioritaires, et en optant pour des ressources alternatives pour financer les dépenses de la subvention.

