La Tunisie a vÃ©cu le 5Ã¨me hiver le plus doux depuis 1950 (INM)

La Tunisie a vécu le 5ème hiver le plus doux depuis 1950 (INM)

Le début de l’hiver 2022/ 2023 s’est distingué par une hausse relative des températures, les moyennes de référence ont été dépassées pendant la période du 01er Janvier au 18 février.

Les températures ont baissé, par la suite, en dessous des moyennes de référence, pendant vingt jours, analyse ce vendredi l’Institut national de Météorologie dans son bulletin climatique de l’hiver 2022 – 2023, (Décembre, janvier et février).

Les températures sont, par la suite, reparties à la hausse, dépassant les moyennes à la fin de la saison.

La moyenne des températures de saison ont atteint 13,2°, au niveau des 27 stations principales.

La moyenne de référence (11.8°) a été dépassée de + 1.4°, ce qui fait que l’hiver de cette année soit classé comme étant le cinquième le plus doux depuis 1950.

S’agissant de la pluviométrie, la totale saisonnière dans les stations principales a atteint 1553 millimètres, soit 50 % de la pluviométrie saisonnière de référence dans les mêmes stations (3109 millimètres).

Ce déficit a impacté la plupart de nos régions ou presque, et a été plus net au centre et à l’ouest du pays.

