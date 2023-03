La Tunisie abritera du 31 Mai au 04 Juin Halal Expo, de l’organisation de la coopération islamique

La Tunisie abritera du 31 Mai au 04 Juin l’exposition Halal de l’organisation de la coopération islamique (OCI), dans sa dixième édition, au palais des expositions du Kram.

Halal Expo 2023 vise à consolider le quota des pays membre de l’OCI, dans le commerce mondial des produits et services Hallal, et à nouer des partenariats commerciaux et d’investissements entre entreprises opérant dans ce secteur, des pays de l’organisation.

Cet évènement devra être au centre d’un intérêt local et international de la part des acteurs du marché Hallal, et est une occasion pour polariser le monde des affaires, et les acteurs économiques des pays de l’OCI et du monde.

Plusieurs évènements seront organisés, en marge de cette exposition, dont un cercle de débat et d’échange d’expériences en matière d’émission des certificats Hallal entre pays arabes de la région, des rencontres d’affaires entre vendeurs et acheteurs des produits alimentaires, des produits cosmétiques Hallal, ainsi que des visites dans des entreprises tunisiennes pionnières dans ce domaine.

Cette foire sera organisée par le Centre islamique du développement du Commerce (ICDT), relevant de l’OCI, l’Institut de Normalisation et de métrologie pour les pays islamiques (SMIIC), et la société des foires internationales de Tunis sous l’égide du ministère du Commerce, et du développement des exportations.

