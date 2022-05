La Tunisie accepte de restituer les restes de 2841 soldats amÃ©ricains de la 2Ã¨me guerre mondiale aux Etats-Unis

La Tunisie accepte de restituer les restes de 2841 soldats américains de la 2ème guerre mondiale aux Etats-Unis

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, au nom du gouvernement tunisien, et la chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natasha Franceschi, ont signé ce mardi 31 Mai, un mémorandum d’entente, portant sur les procédures à suivre, en vue d’exhumer les restes de 2841 soldats US, au cimetière américain de Carthage.

Ces soldats ont péri pendant la campagne de l’Afrique du Nord de la 2ème guerre mondiale.

Ce mémorandum d’entente permettra de déterminer l’identité de ces soldats inconnus, afin que leurs restes funéraires soient rapatriés aux Etats-Unis, annonce cet après-midi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Après avoir déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial du cimetière américain, au son des hymnes nationaux tunisien et américain, le chef de la diplomatie tunisienne a prononcé une allocution, où il a affirmé « la profondeur des liens historiques entre les deux pays ».

« La signature de ce mémorandum consacre l’amitié entre les deux pays et confirme l’engagement réciproque pour aller de l’avant en matière de consolidation des valeurs communes, de concrétisation de la paix et de la stabilité, comme le stipule le traité de paix et d’amitié signé entre Tunis et Washington en 1797 », a-t-il souligné.

Jarandi a appelé à « la nécessité de tirer les leçons du passé et d’amorcer à une réflexion conjointe, pour consolider les piliers de la paix dans le monde, et consacrer les valeurs du dialogue, de la solidarité, et d’action multilatérale, comme principes fondamentaux de résolution des conflits ».

Natasha Franceschi a, pour sa part, exprimé les remerciements de l’administration américaine au gouvernement tunisien, pour avoir conclu ce mémorandum d’entente, permettant aux familles américaines d’établir l’identité de ces soldats, et d’honorer leur mémoire et leurs sacrifices.

Gnetnews