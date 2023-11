La Tunisie accueille une mission nigérienne, plus de 120 rencontres bilatérales organisées

Le centre de promotion des exportations a organisé hier, mardi 14 novembre, à son siège à la Maison de l’exportateur, des rencontres professionnelles bilatérales entre une délégation d’acheteurs nigériens et des représentants de près de 40 entreprises tunisiennes, opérant dans les secteurs des industries alimentaires, (huile d’olive, dattes, poissons en conserve, et autres), ainsi que des travaux publics, bâtiment (marbre, céramique, équipements sanitaires…).

Ces rencontres s’inscrivent, dans le cadre, de la mise en oeuvre du plan d’action promotionnel de l’année 2023, dans le cadre d’une étude des opportunités existantes au Niger, visant à développer nos exportations vers ce marché prometteur (Plus de 200 millions consommateurs).

Près de 120 rencontres professionnelles Tunisie/ Niger ont été organisées, à cette occasion, fait savoir le CEPEX.

La délégation nigérienne, dont le programme de travail se poursuit les 15 et 16 novembre, effectuera des visites de terrain à des usines et entreprises tunisiennes, pour prendre connaissance des produits et services tunisiens, lesquels sont conformes aux standards internationaux de qualité.

Les exportations tunisiennes vers le marché nigérien ont évolué de 150 % entre 2021 et 2022, passant de 21.3 à 53.5 millions de dinars.

Les principaux produits tunisiens exportés vers ce pays, sont constitués de plâtre, matériaux de construction, carbonate de calcium, outre les l’huile d’olive, biscuits, fruits de saison, chéchia, etc.

Gnetnews