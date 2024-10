La Tunisie adopte l’introduction des cartes d’identitÃ© et passeports biomÃ©triques

La Tunisie adopte l’introduction des cartes d’identité et passeports biométriques

Lors d’une intervention sur Mosaïque FM, Imed Mamacha, porte-parole de la direction générale de la sûreté nationale, a détaillé le projet adopté en mars 2024 par l’Assemblée des représentants du peuple, visant à introduire en Tunisie des cartes d’identité et des passeports biométriques.

Parmi les principales nouveautés, la carte d’identité biométrique ne comportera plus la mention du métier de son titulaire. Quant au passeport, il subira une transformation tant dans son format que dans son contenu, pour être aligné sur les standards internationaux les plus récents. Le document verra également sa couleur modifiée pour répondre aux nouvelles normes, et sa durée de validité sera allongée à dix ans pour les adultes, tandis que les passeports pour les enfants de moins de 15 ans auront une validité de cinq ans.

Ce projet se déroulera en plusieurs phases : d’abord une phase préparatoire pour l’acquisition d’équipements au sein des directions concernées, suivie d’une phase pré-normative de trois mois permettant de tester les prototypes dans tous les gouvernorats. Ensuite, une phase normative de six mois complétera le processus, avec une entrée en vigueur des nouveaux documents prévue pour le second semestre de 2025.

Ce changement devrait faciliter les démarches administratives pour les citoyens tout en renforçant la sécurité et l’intégrité des documents d’identité nationaux.

