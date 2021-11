La Tunisie affiche de bons indicateurs Ã©pidÃ©miques, face Ã  une 5Ã¨me vague en Europe

La Tunisie affiche de bons indicateurs épidémiques, face à une 5ème vague en Europe

A l’heure où l’Europe est envahie par une 5ème vague du Coronavirus, alertant les autorités de plusieurs pays, et remettant en avant un éventuel durcissement des restrictions sur la circulation des personnes, et un possible confinement partiel pour le non-vaccinés, la Tunisie continue à afficher de bons résultats, et maintient sa maîtrise de la pandémie.

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 16 novembre, 93 nouveaux cas de contamination par le Covid-19, après la parution des résultats de 3065 tests de dépistage, soit un taux de positivité de 3,03 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 715 911 contaminations, sur un ensemble de 3 131 572 analyses en laboratoire.

66 personnes se sont déclarées rétablies les dernières 24 heures, ramenant le total à 689 705 guérisons.

05 décès ont été signalés à la même date, le bilan passe à 25 325 morts des suites du Coronavirus.

Le ministère compte, actuellement, 146 hospitalisations dans les secteurs public et privé, 50 malades sont placés en réanimation, et 10 sous respiration artificielle.

Les autorités sanitaires et scientifiques ne cessent de réitérer l’appel aux citoyens à adhérer à la vaccination, et à s’en tenir aux mesures de prévention, notamment le port du masque, pour prévenir tout nouveau rebond de l’épidémie en Tunisie.

Gnetnews