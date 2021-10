Après son report, la Tunisie se dit disposée à abriter le sommet de la Francophonie à Djerba

La Tunisie affirme « être totalement disposée, malgré la situation économique difficile, à abriter le sommet de la Francophonie à la date impartie ».

« Participant hier mardi 12 octobre 2021, a une réunion de concertations des représentants des pays et des gouvernements membres de l’OIF, consacrée au 18ème sommet de la Francophonie, prévu à l’Île de Djerba en novembre 2021, la délégation tunisienne a présenté les importantes avancées et les efforts déployés en vue de réunir toutes les conditions de réussite de ce rendez-vous important, et ce en totale coordination avec l’OIF », indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué paru la nuit sur sa page officielle.

« La position tunisienne a été largement appuyée par des pays frères et amis membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, sur la base de rapports sur les préparatifs sérieux pour la tenue du sommet ». « D’autres pays membres ont néanmoins souhaité réunir toutes les conditions de réussite de cet événement, y compris le fait de s’assurer de l’amélioration de la situation épidémiologique, sur le plan mondial », souligne la même source.

Les discussions ont débouché sur un accord sur le report de la tenue du sommet à 2022, tout en le maintenant à l’Île de Djerba, en vue d’assurer une large présence à haut niveau, et à ne pas être obligé de le tenir à distance, ajoute-t-elle.

Cette décision sera soumise dans les jours à venir au Conseil ministériel de la Francophonie, pour qu’elle soit entérinée, conclut le département du Nord Hilton.

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Khalbous, avait annoncé hier que le le conseil permanent de la Francophonie a décidé de reporter la tenue du sommet de la Francophonie d’une année, tout en le maintenant à Djerba, en Tunisie..

Gnetnews