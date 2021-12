La Tunisie affrontera la Sierra Leone en amical

La sélection tunisienne de football partira au Cameroun le 6 janvier pour y disputer la CAN 2022. Ce jeudi, la FTF a annoncé l’accord trouvé avec la Sierre Leone pour l’organisation d’un match amical. La rencontre aura lieu le 7 janvier. Mondher Kebaîer a déclaré qu’il a insisté pour ne pas disputer plus de matchs afin d’éviter les blessures et la fatigue, particulièrement pour les joueurs ayant disputé la coupe arabe.

