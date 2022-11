La Tunisie alerte l’Italie sur l’extrême urgence d’une approche internationale « solidaire » face à l’émigration clandestine

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a affirmé « l’extrême nécessité d’intensifier l’action internationale en vue de traiter les raisons réelles du phénomène de l’émigration clandestine, qui a pris de l’ampleur lors de la dernière période, et a provoqué des drames dans plusieurs régions du monde, face aux défis qui s’accélèrent et se complexifient sur la scène internationale, et leurs retombées profondes et multidimensionnelles ».

Lors d’un entretien téléphonique, avec son homologue italien, Antonio Tajani, à l’occasion de sa désignation à ce poste au sein du gouvernement de Giorgia Meloni, le chef de la diplomatie tunisienne a estimé que « le temps était venu pour adopter une approche internationale globale et solidaire, en coopération avec les différents pays, notamment ceux européens, pays de destination des migrants ». Cela est d’autant plus urgent, face à la montée, sans précédent, des réseaux transfrontaliers d’expédition (Tasfir) et de traite des personnes ; lesquels requièrent une réflexion commune en vue de mettre en place des mécanismes efficaces et nouveaux, susceptibles de les contrer, rapporte, en substance, un communiqué du département du Nord-Hilton.

Le ministre a évoqué avec son homologue italien les prochaines échéances bilatérales, et les principaux dossiers de coopération entre les deux pays, affirmant la détermination de la Tunisie à poursuivre les concertations tuniso-italiennes, au sujet des questions régionales et internationales, notamment les crises alimentaire et énergétique.

« L’état d’avancement du processus politique dans notre pays, qui sera mené à son terme, prochainement, à travers la tenue des législatives du 17 décembre 2022, balisant le terrain à des institutions démocratiques réelles et pérennes », a été, aussi, au centre des discussions.

Antonio Tajani a salué « les relations privilégiées entre la Tunisie et l’Italie et leur coopération dans différents domaines », exprimant sa détermination « à œuvrer à les développer davantage et à appuyer notre pays en matière de relance économique pendant la période de l’après-covid-19 ».

Il a dit les dispositions de l’Italie « à renforcer la concertation et la coordination autour des défis communs dans la région, notamment l’émigration clandestine ».

Les deux ministres ont échangé les points de vue sur les affaires internationales et régionales d’intérêt commun.

Gnetnews