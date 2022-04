La Tunisie annonce le déploiement d’un bataillon d’infanterie en Centrafrique

La Tunisie annonce le déploiement d’un bataillon léger d’infanterie à la République centrafricaine sous le drapeau des Nations-Unies.

Régi par le Décret Présidentiel n° 2022-422 du 19 avril 2022, paru dans la dernière édition du Journal Officiel, ce déploiement s’inscrit dans le cadre du soutien fourni à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Ce bataillon « léger » d’infanterie comprend quatre cent cinquante (450) militaires sous le drapeau des Nations Unies.

L’unité militaire en question est chargée des missions d’intervention pour la protection de la population civile contre les actes des groupes armés et de la sécurisation de la zone de déploiement, et ce, notamment à travers l’installation de points de contrôle, l’acheminement des aides humanitaires et la protection du personnel et des biens de l’Organisation des Nations Unies.

Elle assure également le soutien des opérations de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement, ainsi que l’appui à la surveillance du respect des droits de l’Homme, dans le cadre des attributions de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Ledit bataillon sera déployé pour une durée d’une année à compter du 22 mai 2022, renouvelable pour une période supplémentaire d’une année.

Gnetnews