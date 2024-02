Tunisie : Le ministre de la Santé appelle à Amman à un arrêt immédiat de la guerre à Gaza

La Tunisie appelle à « un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, au levée de l’embargo, et à l’acheminement des aides nécessaires et suffisantes aux Palestiniens, ce qui est de nature à contribuer à alléger les douleurs des blessés sur le territoire palestinien ».

C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé, Ali Mrabet, samedi à Amman, lors de sa participation à la réunion du haut comité du Conseil arabe des spécialités médicales, de l’année 2024, en présence de nombreux de ses homologues de la région et autres responsables de l’instance pan-arabe.

Le ministre a ajouté que « la Tunisie appuie, fortement, l’octroi du prix du médecin arabe de cette année, à un médecin palestinien, en hommage aux sacrifices immenses consentis par les médecins palestiniens sur le terrain, et en reconnaissance de leur talent, dans ces circonstances exceptionnelles, face à une raréfaction des ressources, du fait du blocus inique qui leur imposé, outre qu’ils soient la cible de cette guerre injuste ».

Ali Mrabet a, par ailleurs, appelé « à redoubler d’intérêt pour les cas d’urgence, et à mettre en place des entrainements en la matière, en consolidation des valeurs de solidarité et d’entraide, ce qui est de nature à élever le » niveau des prestations en temps de catastrophes, de conflits et de guerres, à un niveau répondant aux aspirations du citoyen arabe ».

