La Tunisie appelle à un arrêt immédiat des hostilités contre le peuple palestinien

La Tunisie réitère son appel à la communauté internationale et au Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités pour « un arrêt immédiat de l’agression criante contre le peuple palestinien, et mettre un terme à l’escalade des forces d’occupation ».

Intervenu lors d’une réunion du Conseil de sécurité, dimanche 16 Mai, tenue à la demande de la Tunisie, en coordination avec la partie palestinienne, et avec la participation de la Chine et du Norvège, pour débattre des derniers développements dans les territoires occupés, et mobiliser l’appui international à la cause palestinienne, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a pointé les pratiques répressives des forces d’occupation qui ont toujours fait peu de cas des résolutions onusiennes. « L’entité sioniste s’obstine dans sa politique hostile envers le peuple palestinien, et bafoue les résolutions et traités internationaux, comptant en cela sur le silence de la communauté internationale et du Conseil de sécurité », a-t-il souligné, en substance, selon un communiqué du département du Nord-Hilton.

Le ministre a appelé « à délimiter les responsabilités, et à demander des comptes à ceux qui ont été à l’origine de la dégradation de la situation dans les territoires palestiniens occupés, et qui menacent la stabilité et la sécurité dans la région, à l’heure où le monde aspire à la relance du processus de paix ».

« La région ne retrouvera pas sa sécurité et sa stabilité, qu’à travers un règlement juste, équitable et durable de la cause palestinienne, sur la base des résolutions onusiennes, des références convenues sur le plan international, et de l’initiative de paix arabe », a souligné le ministre.

« La Tunisie, en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité, continue à œuvrer pour un arrêt immédiat des hostilités contre le peuple palestinien, mettre un terme à l’escalade, tout en réitérant son engagement à poursuivre la défense de la cause palestinienne juste, au niveau des forums régionaux et internationaux, en prime le Conseil de sécurité », selon la même source.

Gnetnews