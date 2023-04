La Tunisie appelle les instances internationales à faire preuve d’objectivité quant à la situation des migrants sur son sol

Suite au communiqué publié par le Comité des Nations Unies pour l’Elimination de la Discrimination Raciale relatif à la situation des migrants en Tunisie, la Tunisie fait part de son étonnement quant au contenu de cette déclaration et au timing de sa publication.

La Tunisie reconfirme qu’aucune instance officielle tunisienne n’a prononcé de discours de haine contre les étrangers ou incité à la discrimination raciale.

Elle réitére également sa volonté de gérer la question migratoire conformément aux conventions et droit humanitaire internationaux, dans le respect de l’état de droit en Tunisie.

Notre pays a toujours été pionnier en matière de législation dans le but de préserver la dignité des migrants, et contre toute comportement discriminatoire, en promulguant en 2018 une loi conforme aux normes internationales qui visait l’élimination de toutes formes et manifestations de discrimination raciale. Conformément à cette loi, toute agression physique ou morale contre les étrangers, quel que soit leur statut juridique, est poursuivie en justice, indique le département du Nord Hilton dans un communiqué.

La Tunisie tient à rappeler que depuis l’apparition de la crise relative à la discrimination raciale, montée de toutes pièces, et croyant en la profondeur de ses liens africains, plusieurs mesures ont été prises pour faciliter le séjour des frères africains en Tunisie, renforcer leur protection, intensifier l’aide sociale et sanitaire qui leur est destinée, empêcher toute forme de traite des êtres humains, limiter le phénomène d’exploitation des migrants en situation irrégulière, et mettre un numéro vert à leur disposition pour signaler tout abus à leur encontre.

La Tunisie appelle toutes les agences et instances internationales à faire preuve d’objectivité dans les communiqués relatifs à la situation des migrants en Tunisie, sans pour autant négliger ses efforts continus dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale.

La Tunisie appelle également à traiter la question migratoire selon une approche globale afin qu’il soit possible de résoudre les problèmes qui en découlent et promouvoir une migration sûre, digne et régulière dans le respect de la souveraineté des États et des intérêts de leurs peuples.

D’après Communiqué