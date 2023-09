Tunisie : Jacqueline Groth promet un appui allemand au programme des réformes

La représentante de la coopération allemande en Tunisie, Jacqueline Groth, a exprimé sa détermination à consolider la coopération entre les deux parties, ce qui aide la Tunisie à mettre en oeuvre ses programmes de réforme, et à fournir le soutien nécessaire financier et technique, notamment celui inhérent à l’appui au budget.



Une séance de travail a rassemblé hier, jeudi 07 septembre, des représentants du ministère des Finances, en prime le chef de cabinet de la ministre des Finances, Zouhaïr Attallah, la responsable allemande, des représentants de la banque allemande de développement (KFW), et de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

La réunion a permis de passer en revue les différentes formes de coopération bilatérale, les programmes et projets conjoints entre les deux parties tunisienne et allemande, dans les domaines économique et financier, et la détermination des deux parties à œuvrer à les diversifier, et les développer, en créant des mécanismes appropriés, répondant aux exigences de l’actuelle conjoncture mondiale, rapporte, en substance, le ministère des Finances dans un communiqué.

Un aperçu a été, par ailleurs, présenté sur les activités de l’agence allemande de coopération internationale, ainsi que sur la banque allemande de développement, et ses programmes à la prochaine étape.

La coopération économique et financière entre les deux parties a connu une évolution sensible, notamment, à travers l’appui technique et les contributions financières, pour la réalisation de projets prioritaires dans des secteurs importants et multiples, à l’instar de ceux de l’eau, de l’énergie, de la gouvernance, de la décentralisation, et de la relance du développement dans les régions intérieures, etc.

Il a affirmé la détermination à œuvrer à développer cette coopération et partenariat privilégié.

