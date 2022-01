La Tunisie face à la déferlante Omicron, les contaminations explosent, les décès en hausse

Le constat est imparable : La Tunisie est confrontée, officiellement, à une 5ème vague du Coronavirus, provoquée par Omicron. Ce variant, le plus contagieux depuis l’avènement de la pandémie, est désormais dominant et supplante Delta, celui qui était à l’origine de la précédente vague meurtrière dans nos contrées.

Les milieux scientifiques et médicaux estiment, à l’heure qu’il est, la présence d’Omicron à 80 % de l’ensemble des contaminations soumises au séquençage. Avec cette souche, les chiffres prennent rapidement des proportions démesurées, avec une caractéristique désormais établie en Tunisie et ailleurs, Omicron donne des symptômes légers, et provoque une ruée vers les urgences, là où Delta est connu pour donner lieu à des formes graves et saturer les services de réanimation.

Taux de positivité de 24,42 %

Au cours des dernières 24 heures, la Tunisie bat un record en termes de contaminations. Le ministère de la Santé recense 4865 nouveaux cas infectés au covid-19 à la date du 10 janvier, après la parution des résultats de 19 924 analyses en laboratoire.

Le taux de positivité fait un rebond considérable se situant largement au-dessus du seuil fatidique de 20 %, soit 24,42 %.

Le bilan s’élève, à ce stade, à 749 832 contaminations, sur un ensemble de 3 518 751 analyses en laboratoire.

Les guérisons franchissent la barre des 700 mille, 700 004 précisément, avec 551 malades déclarés rétablis à la même date.

La courbe des décès suit-elle aussi une tendance ascendante, avec 11 morts signalés les dernières 24 heures, ramenant le bilan à 25 707 disparitions des suites du virus.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 453 patients, dont 67 nouvelles admissions, les dernières 24 heures. 116 malades sont placés en réanimation et 22 sous respiration artificielle.

