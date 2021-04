La Tunisie bÃ¢t un nouveau record en termes de contaminations, de dÃ©cÃ¨s et dâ€™admissions dans les hÃ´pitaux

La Tunisie bât un nouveau record en termes de contaminations, de décès et d’admissions dans les hôpitaux

La Tunisie a battu un nouveau record, en termes de contaminations et des décès des suites du Coronavirus, signe et non des moindres de la virulence de cette 3ème vague.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé indique que 2169 nouveaux cas ont été dépistés positifs au Covid-19 à la date du 19 avril, après la parution des résultats de 7451 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 29.11 %, pas loin du taux de 30 %, lequel suit une tendance haussière, évoqué hier par le ministre Faouzi Mehdi.

Le bilan s’élève désormais à 289 230 contaminations, contre 239 104 guérisons, dont 2511 patients nouvellement rétablis.

Par ailleurs, 93 disparitions des suites du virus ont été signalées à la même date, portant le bilan à 9918 décès.

Les hôpitaux et les cliniques accueillent, à ce stade, 2472 malades, 483 sont placés en soins intensifs et 149 sous respiration artificielle.

Autre chiffre significatif quant à la forte propagation du virus dans nos contrées, 176 admissions sont intervenues les dernières 24 heures, ramenant le nombre à 13 553 hospitalisations, au total.

Quelque 1 240 902 analyses ont été réalisées en laboratoire pour dépister le virus.

