La Tunisie choisie Ã  Bruxelles avec 5 autres pays pour fabriquer les vaccins en local

La Tunisie choisie à Bruxelles avec 5 autres pays pour fabriquer les vaccins en local

Le président de la république, Kaïs Saïed, a participé ce vendredi 18 février à Bruxelles, à l’annonce des pays africains choisis pour bénéficier de la technique Mrna, propre aux vaccins.

Il s’agit de la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Egypte, le Sénégal et le Niger.

La conférence s’est déroulée en présence des chefs d’Etat africains concernés, outre le président français, Emmanuel Macron, le président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, la présidente de la commission européenne, Ursula Von der Leyen, ainsi que le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonce la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a rappelé, dans une allocution, l’initiative de la Tunisie, en collaboration avec la France, liée à la résolution n’o 2532 adoptée par le Conseil de sécurité, signalant que « la pandémie du Covid-19 a montré l’importance de la consolidation de la coopération internationale et l’incitation au transfert de la technologie »



Il a exprimé les remerciements de la Tunisie pour « cette confiance dans sa capacité à développer la production des vaccins. Cette journée est historique en matière de coopération entre l’Union africaine et l’Union européenne pour faire face aux défis sanitaires », a-t-il souligné.

Cette disposition permettra à notre pays de se lancer dans le processus de fabrication des vaccins en local, ce qui traduit « une reconnaissance mondiale envers les efforts de la Tunisie dans le domaine sanitaire, et consacre la confiance quant à l’existence des ressources humaines, des expériences et compétences maîtrisant les moyens de traiter la pandémie, et autres urgences sanitaires, ce qui l’habilite à bien appréhender cette technique », souligne en substance la même source.

