La Tunisie clôture les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la 52e place avec trois médailles

À l’issue des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Tunisie se classe 52e du tableau des médailles, égalant le nombre de médailles obtenues par l’Argentine et l’Égypte, avec un total de trois médailles : une en or, une en argent et une en bronze.

Les athlètes tunisiens, au nombre de 26 et engagés dans 13 disciplines, ont remporté ces distinctions grâce à leurs performances exceptionnelles : Firas Kattoussi a décroché la médaille d’or en taekwondo, Farès Ferjani a obtenu la médaille d’argent en escrime (sabre), et Khalil Jendoubi a remporté la médaille de bronze en taekwondo.

En Afrique, la Tunisie se positionne en troisième place, derrière l’Algérie, qui a remporté trois médailles (deux en or et une en bronze), et l’Afrique du Sud, avec six médailles (une en or, trois en argent et deux en bronze).

Depuis sa première participation aux Jeux Olympiques à Rome en 1960, la Tunisie a accumulé un total de 18 médailles dans six disciplines : l’athlétisme (cinq médailles), la natation (quatre médailles), la boxe (deux médailles), le taekwondo (quatre médailles), l’escrime (trois médailles) et la lutte (une médaille).

Le podium des médailles est dominé par les États-Unis avec 126 médailles (40 en or, 44 en argent et 42 en bronze), suivis de la Chine (40 en or, 27 en argent et 24 en bronze) et du Japon (20 en or, 12 en argent et 13 en bronze). La France, pays hôte, se classe cinquième avec 16 médailles d’or, 26 d’argent et 22 de bronze.

Gnetnews