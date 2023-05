La Tunisie commémore la Nekba et réclame le droit au retour et la fin de l’occupation des terres arabes

La Tunisie commémore à l’instar de la communauté internationale, ce 15 Mai, le 75ème anniversaire de la Nekba (grande catastrophe, liée à la création de l’Etat d’Israël).

La Tunisie rappelle, en cette occasion, « la souffrance du peuple palestinien, et les immenses atteintes dont il fait l’objet, lesquelles perdurent depuis des décennies, entre meurtre, déportation, répression, discrimination, violation des droits les plus élémentaires, et annexion des terres par la force ».

La Tunisie réitère, par ailleurs, via un communiqué du ministère des Affaires étrangères, sa condamnation de l’atteinte méthodique contre les civils Palestiniens et des pratiques hostiles des forces d’occupation, et des colons dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que sa ferme dénonciation des violations israéliennes récurrentes contre la mosquée al-Aqsa.

« Face à la dangereuse escalade dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Gaza, et les victimes qui en ont découlé parmi les civils palestiniens innocents », Tunis insiste sur « la nécessité d’un arrêt immédiat de l’offensive israélienne, en assurant une protection internationale au peuple palestinien, et en questionnant les forces d’occupation sur leurs crimes, en les amenant à cesser leurs implantations, à respecter le droit international humanitaire, et à mettre un terme à la colonisation des terres arabes, conformément aux résolutions de la légalité internationale ».

La Tunisie réitère sa « position constante et de principe, appuyant la cause palestinienne juste, et les droits du peuple palestinien indivisibles et imprescriptibles, notamment son droit à l’autodétermination, et à l’instauration de son Etat indépendant et souverain sur les frontières de 1967, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif. »

« La cause palestinienne devra demeurer, au centre des priorités, de la communauté internationale, jusqu’à ce que les revendications légitimes du peuple palestiniens soient satisfaites ».

La Tunisie réaffirme sa conviction que la paix juste ne saura prendre corps dans la région, qu’une fois le droit palestinien aura été restitué.

La Tunisie réaffirme, par ailleurs, sa solidarité absolue avec le peuple palestinien, dans sa résistance héroïque contre l’occupation et ses dispositions à lui présenter toutes les formes de soutien pour atténuer sa souffrance, jusqu’à ce qu’il récupère, pleinement, ses droits spoliés, y compris le droit à l’indépendance, et à la souveraineté nationale, ainsi que le droit au retour.

