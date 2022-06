La Tunisie prépare le départ des ses pèlerins, et dépêche la première cargaison sanitaire en Arabie saoudite

Le ministère de la Santé annonce ce vendredi 03 Juin 2022, avoir entamé l’acheminement de la cargaison de médicaments et équipements spécifiques au travail de la mission sanitaire, vers les lieux saints, en Arabie saoudite.

Le ministère indique, dans un communiqué, que les médicaments dépêchés vers le Royaume saoudien, sont destinés aux maladies courantes, ou chroniques à l’instar des allergies, des maladies dermatologiques, des maladies des yeux, de l’appareil digestif, du diabète, des pathologies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, endocrines, de réanimation, ainsi que des médicaments nécessaires pour différentes interventions médicales.

La cargaison a également comporté des accessoires, équipements médicaux, outre des moyens de prévention contre le Covid et les maladies infectieuses.

L’équipe d’organisation a préparé les médicaments et équipements, selon les spécialités et la destination (La Mecque, Médine, Arafat et Mina), et aussi selon les besoins des pèlerins tunisiens, indique la même source.

Quelque 4792 pèlerins se rendront, cette saison, aux lieux saints pour accomplir les rites du pèlerinage.

Le premier vol décollera vers l’Arabie saoudite le 21 juin prochain.

Gnetnews