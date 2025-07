Plan de développement 2026-2030 : vers une planification ascendante et participative

La cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé, mercredi 9 juillet 2025 au Palais de la Kasbah, un conseil ministériel consacré au suivi de l’élaboration du Plan de développement pour la période 2026-2030.

Dès l’ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a salué l’avancement du processus de préparation de ce plan stratégique, en soulignant la participation active de l’ensemble des acteurs institutionnels concernés. Elle a mis en avant l’importance de ce plan, qui traduit les principes constitutionnels visant à instaurer un développement véritablement inclusif, équitable et global, conformément à la vision du président de la République, Kaïs Saïed. Cette vision confère un rôle central aux conseils locaux, régionaux et aux conseils des régions dans l’élaboration des priorités et projets de développement.

Mme Zaafrani Zenzri a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes pour réussir cette première expérience de planification ascendante, un processus inédit en Tunisie. Ce modèle part du niveau local pour remonter progressivement vers les niveaux régional, puis national, avec pour objectif de garantir une meilleure intégration économique et sociale entre les différentes régions, tout en instaurant un climat favorable à l’investissement. Il s’agit aussi, selon elle, de rompre avec les anciennes pratiques de centralisation où les décisions étaient souvent déconnectées des besoins réels des citoyens.

Le plan repose ainsi sur une construction « par la base », garantissant l’harmonisation entre les politiques de l’État et les propositions formulées par les différents échelons territoriaux. À ce titre, les rapports issus des plans locaux, puis régionaux et interrégionaux, seront agrégés afin de donner naissance au plan national.

Le conseil a, par ailleurs, examiné l’état d’avancement du processus. À ce jour, cinq forums régionaux ont été organisés dans les différents pôles du pays, en présence des membres des conseils régionaux, locaux, des députés et des gouverneurs. Le processus participatif s’est également traduit par la tenue de 3 317 réunions dans 279 conseils locaux, 154 réunions dans 24 conseils régionaux, et 12 réunions pour 5 conseils d’inter-région. Au total, 35 435 projets ont été proposés, dont plus de 90 % à caractère local. Les rapports finaux issus des conseils locaux ont été entièrement finalisés.

En conclusion, le conseil a recommandé que les prochaines étapes — notamment la préparation du budget économique et du projet de loi de finances pour 2026 — s’appuient directement sur les propositions issues des plans de développement locaux, régionaux et interrégionaux. Les critères de sélection incluront la maturité des projets, leur faisabilité, la disponibilité des financements, tout en veillant à assurer l’équilibre entre les régions et la justice sociale, dans le respect de l’unité de l’État.

Gnetnews